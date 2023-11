Su Prime Video c’è una commedia romantica giovanile sull’eterno dilemma tra ragione e sentimento

Se ami le storie d’amore originali e stasera vuoi guardare un film sentimentale questa pellicola ha tutte le carte in regola per piacerti. Su Amazon Prime Video c’è una commedia romantica giovanile che propone l’eterno dilemma tra ragione e sentimento. Si intitola L’altra Zoey ed ha come protagonista un’attrice molto amata dal pubblico giovane.

Su Prime Video una commedia romantica giovanile

L’altra Zoey è un film del 2023 diretto da Sara Zandieh. Racconta la storia di Zoey Miller, una giovane brillante e appassionata di informatica, che ha sempre preferito il mondo dei computer all’amore. La sua vita viene improvvisamente sconvolta da Zack, il capitano della squadra di calcio del liceo, che, a causa di un’amnesia, la confonde con la sua fidanzata.

La protagonista del film su Prime Video è interpretata da Josephine Langford, l’attrice che ha fatto sognare migliaia di spettatori appassionati del genere young adult con il suo ruolo di Tessa in After. Insieme a lei, ci sono gli attori Drew Starkey e Archie Renaux, ai due vertici di un triangolo amoroso con Zoey al centro.

La trama del film L’altra Zoey

Zoey Miller è una studentessa universitaria che gli altri definirebbero una secchiona. La sua passione per l’informatica l’ha sempre tenuta lontana dalle relazioni sentimentali tipiche della sua età. La sua vita, però, subisce una svolta quando Zach (Drew Starkey), il popolare capitano della squadra di calcio maschile del college, a causa di un’amnesia, la scambia per la sua fidanzata.

Per avvicinarsi al cugino di Zach, Miles (Archie Renaux), che condivide i suoi interessi, Zoey accetta di fingere di essere la sua ragazza durante un weekend di vacanza sugli sci con la famiglia del capitano di calcio. In breve tempo, si trova coinvolta in un triangolo amoroso inaspettato. Tuttavia, per scoprire veramente dove batte il suo cuore, Zoey dovrà imparare a lasciarsi andare e abbandonare la razionalità per abbracciare l’idea di un amore romantico che aveva sempre evitato.

