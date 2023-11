Su Prime Video c’è una commedia romantica e intrigante che parla di amore, dolore e speranza

Non trovi niente di interessante da vedere in tv stasera? Affidati all’immensa scelta delle piattaforme streaming. Su Amazon Prime Video c’è una commedia romantica e intrigante che mescola arte, musica, dolore e amore. Si intitola Love Again e vanta nel cast un’esordiente d’eccezione.

Su Prime Video una commedia romantica e intrigante

Love Again è una commedia romantica diretta da Jim Strouse (L’incredibile Jessica James). Il cast include Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e un’esordiente Céline Dion nei panni di se stessa che offre anche la sua musica inedita per il film. La colonna sonora include, infatti, 5 nuovi brani dell’icona pop canadese, inclusa la title track Love Again, scritta da Dan Wilson e ROSIE.

Love Again è il remake del film tedesco SMS für Dich, tratto da un romanzo di Sofie Cramer. In quel film, però, la parte del guru dell’amore era affidata a una star immaginaria.

Due persone con il cuore spezzato a New York (con motivi diversi per il loro cuore spezzato) trovano la loro strada l’una verso l’altra, una consapevolmente, l’altra inconsapevolmente.

“Love Again è una commedia romantica: il film ha lo scopro di scaldare il cuore delle persone e di farle sentire felici e speranzose – ha commentato il regista – Tuttavia, lo fa mostrando sinceramente e responsabilmente tutte le fasi di un dolore incolmabile come la perdita della persona amata”.

La trama del film Love Again

Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns (Sam Heughan).

Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene affidato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

