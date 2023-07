Su Prime Video c’è una commedia romantica e divertente con una coppia di attori super collaudata

Vuoi trascorrere una serata spensierata e il tuo film preferito è Pretty Woman? Non abbiamo dubbi, su Amazon Prime Video c’è il film che fa per te: una commedia romantica e divertente! Se scappi ti sposo, sempre diretta da Garry Marshall, ha pure gli stessi interpreti dell’amatissimo Pretty Woman.

Su Prime Video una commedia romantica con una coppia speciale

Se scappi ti sposo, infatti, ripropone la collaudata coppia formata da Julia Roberts e Richard Gere, bravissimi protagonisti del film. Nel cast anche Héctor Elizondo, già presente in Pretty Woman, e attore feticcio del regista. Garry Marshall è un vero maestro delle commedie romantiche. È autore di pellicole Una coppia alla deriva, Principe azzurro cercasi, Quando meno te lo aspetti e Appuntamento con l’amore.

Se scappi, ti sposo è costato 70 milioni di dollari e l’obiettivo era di incassarne almeno 100 milioni. Il film realizzò 310 milioni di dollari nonostante qualcuno pensasse fosse un azzardo riproporre la stessa coppia del trionfale Pretty Woman. Anche in Italia si classificò primo nella stagione 1999-2000 con oltre 40 miliardi di lire.

La colonna sonora del film è firmata dal compositore James Newton Howars. Al suo interno ci sono molti pezzi noti, tra cui I Still Haven’t Found What I’m Looking For degli U2.

La trama del film Se Scappi, ti sposo

Ike Graham è un cronista di New York in cerca di un’idea per il prossimo pezzo da consegnare al suo capo, la sua ex moglie. Per caso, al bar, sente parlare di una donna, Maggie Carpenter, che ha l’hobby di abbandonare sull’altare i suoi fidanzati.

Ike le dedica un articolo, con la conseguenza di scatenare l’ira della donna che ne ottiene il licenziamento. Ma Ike non si dà per vinto e decide di fare un viaggio fino nel Maryland per scoprire la verità.

