Su Prime Video c’è una commedia divertente e malinconica, che è stata record di incassi

Ami la commedia all’italiana che mescola amarezza e comicità e vuoi guardare un bel film dal divano di casa? Su Amazon Prime Video c’è una commedia divertente e malinconica in cui si ride per metà. Si tratta di Il grande giorno ed è stato il film di Natale del 2022, registrando un record di incassi per un titolo italiano post pandemia.

Su Prime Video una commedia divertente e malinconica

Il grande giorno è una pellicola del 2022 con protagonista il trio Aldo Giovanni e Giacomo. Diretto da Massimo Venier e scritto dallo stesso regista insieme a Michele Pellegrini, Davide Lantieri e il trio comico, il film racconta una storia romantica, divertente e malinconica.

Film perfetto per le feste natalizie, anche se non esattamente un “film di Natale”. Adatta a tutta la famiglia, sincera e intelligente, la commedia è in linea con la crescita e l’evoluzione stilistica di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast, oltre ai tre componenti del trio, anche Antonella Attili, Elena Lietti e Lucia Mascino.

La trama del film Il grande giorno

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati.

Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e casinista, il nuovo arrivato infila una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione anche la loro amicizia.

Guarda il trailer