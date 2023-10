Su Prime Video c’è una commedia divertente ambientata a Napoli che ti farà ridere e commuovere

Vuoi trascorrere una serata disimpegnata guardando un bel film comico italiano che mescola dramma e ironia? Su Amazon Prime Video c’è una commedia divertente che ti farà ridere e commuovere. Si intitola Benvenuti in casa Esposito e racconta le avventure tragicomiche di una famiglia camorrista.

Su Prime Video una commedia divertente sulla camorra

Dal romanzo di Pino Imperatore, Benvenuti in casa esposito è un film del 2021 diretto da Gianluca Ansanelli. Ambientata nel rione Sanità di Napoli, la pellicola è incentrata sulla figura di Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra. Tonino riceve dal clan un sussidio mensile e potrebbe vivere di rendita. Invece si incaponisce a voler imitare le gesta paterne, senza riuscirvi.

In un miscuglio divertentissimo tra i Cesaroni e i Soprano, il film su Prime Video è uno spaccato esilarante e allo stesso tempo crudele della Napoli di oggi. La voce narrante è di Peppe Lanzetta, attore teatrale e drammaturgo. La moglie di Esposito è interpretata da Antonia Truppo, vincitrice di due David di Donatello.

Nel cast di prim’ordine anche Francesco Di Leva (Il sindaco del rione Sanità, Natale col boss), Elisabetta Pedrazzi (È stata la mano di Dio), Salvatore Misticone (Benvenuti al Sud – Benvenuti al Nord) e Nunzia Schiano (Gomorra 5).

La trama del film Benvenuti in casa Esposito

Tonino Esposito è il figlio di un celebre boss della camorra del Rione Sanità. Goffo e imbranato, non è in grado di far male ad una mosca e per questo, alla morte del padre, tutto passa nelle mani di un altro affiliato. Tonino ci prova a riscuotere il pizzo, a fare la voce grossa, a imitare il padre, ma non è il suo mestiere. Tonino conduce così una vita da mediocre camorrista, senza riuscire a farsi rispettare né dai nemici e né dai suoi soci.

A un certo punto Tonino scopre che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità. Avrà così l’occasione per riscattare la sua figura davanti alla famiglia e a tutta Napoli.

