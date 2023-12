Su Prime Video c’è una comedy drama al femminile, ironica e accattivante

Ami i film che mescolano azione e commedia e cerchi un film da vedere stasera? Su Amazon Prime Video c’è una comedy drama al femminile ironica e accattivante. Si intitola Mafia Mamma e vanta due splendide protagoniste.

Su Prime Video una comedy drama al femminile

Mafia Mamma è un film del 2023 diretto dalla regista Catherine Hardwicke. Basata su un’idea originale della scrittrice e regista francese Amanda Sthers (Promises, con Favino), la sceneggiatura del film è firmata da Debbie Jhoon e Michael J Feldman.

Mix di commedia, azione, elementi romantici e personaggi femminili con grande personalità, la pellicola su Prime Video racconta la storia di una donna che da mamma si trasforma in madrina della malavita.

Il film racconta una vicenda di emancipazione femminile, ironica e leggera, tra action e commedia. Protagoniste principali sono Kristin e Bianca interpretate rispettivamente da Toni Collette e Monica Bellucci. Nel cast anche Sophia Nomvete nel ruolo di Jenny.

La trama del film Mafia Mamma

A Kristin non ne va bene una: il figlio capriccioso non vede l’ora di staccarsi dalla famiglia e andare al college, al lavoro deve sopportare un superiore sessista e il marito, musicista fallito che si crede chissà chi, l’ha tradita con una groupie. Sull’orlo di una crisi di nervi, la donna riceve una telefonata da Bianca, assistente personale di suo nonno. La donna la avvisa della morte del nonno e la convoca in Italia per i funerali.

Convinta da Jenny, sua migliore amica e avvocato, Kristin decide che si tratta esattamente ciò di cui ha bisogno: un viaggio gratis in Europa a base di pasta, vino e uomini bellissimi. Peccato che il funerale si risolva in una sparatoria, con Kristin che finalmente scopre la verità. Il nonno era un potente boss della mafia calabrese e nel testamento ha indicato la nipote americana come unica erede dell’attività di famiglia.

Guarda il trailer