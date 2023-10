Su Prime Video c’è un thriller sentimentale che ti lascerà senza fiato

Ti piacciono i film che mescolano azione e dramma psicologico? Su Amazon Prime Video c’è un thriller sentimentale ricco di colpi di scena e tensione. Si intitola Dead Man Down – Il sapore della vendetta e ti lascerà senza fiato.

Dead Man Down – Il sapore della vendetta (2013) è il primo film hollywoodiano diretto da Niels Arden Oplev. Il regista danese ha firmato Uomini che odiano le donne, l’adattamento cinematografico del primo capitolo della trilogia letteraria Millenium dello scrittore Stieg Larsson. Oplev è stato colpito da una sceneggiatura che presenta personaggi approfonditi in maniera inusuale per un thriller.

Il film parla di una storia di redenzione e seconde possibilità tra le fila della malavita newyorkese, Unisce azione, romanticismo e psicologia. Personaggi enigmatici, vendetta, misteri e segreti da svelare sono sapientemente amalgamati per confluire in una atipica storia d’amore in cui nulla è come appare.

Protagonista del film su Prime Video è Colin Farrel (Alexander, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro) nei panni di Victor, un uomo misterioso che cerca di punire coloro che ritiene colpevoli di aver causato il suo male. Insieme a lui Noomi Rapace, attrice svedese protagonista dell’intera trilogia Millennium.

La trama del film Dead Man Down – Il sapore della vendetta

Victor, ex soldato d’élite ungherese, cerca di vendicare con l’aiuto dell’amico Gregor la morte della moglie e dalla figlia, provocata da Alphonse, il potente boss di New York di cui è il braccio destro. Poiché qualcun altro sta cercando di uccidere il suo capo, Victor comincia a indagare per risalire all’identità del killer ma viene affascinato e sedotto da Beatrice.

Beatrice è una giovane donna dal volto sfigurato trasformatasi da vittima in vendicatrice, appena trasferitasi con la madre nell’edificio di fronte al suo. Il loro incontro, la cui intensità è accresciuta da un comune desiderio di rivalsa, li condurrà a una pericolosa spirale di violenza.

Guarda il trailer