Su Prime Video c’è un thriller psicologico, un cult movie che non ci si stanca di riguardare

È nella top ten dei 500 migliori film della storia secondo Empire e tu non l’hai mai visto? Su Amazon Prime Video c’è un thriller psicologico, un cult movie che non ci si stanca mai di riguardare. Si tratta di Fight Club ed ha influenzato enormemente la cultura di massa.

Su Prime Video un cult movie da riguardare

Fight Club è una pellicola del 1999 diretta da David Fincher (Zodiac, Seven, Il curioso caso di Benjamin Button e The Social Network). È tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Chuck Palahniuk, diventato un best-seller proprio dopo l’uscita del film.

La pellicola presenta un cast che comprende Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto e Meat Loaf. Fight club quando uscì sul grande schermo fu quasi un fiasco al botteghino, ma grazie al mercato home-video il film si prese la sua rivincita, diventando un vero e proprio cult nel corso degli anni.

Il film invita a una riflessione sulla società occidentale ed offre una visione altamente critica del consumismo. La pellicola ormai è diventata un cult con molte scene e dialoghi che sono entrate a fare parte della storia del cinema.

“Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club”.

La trama del film Fight Club

Il consulente di una compagnia assicurativa è in preda a uno stress senza fine. Trova un’apparente calma frequentando gruppi d’ascolto per persone affette da mali incurabili. Durante uno dei suoi viaggi di lavoro conosce il venditore di saponi Tyler Durden con cui dividerà la convivenza in un edificio abbandonato.

Tyler lo coinvolgerà nella nascita del primo Fight Club, un circolo segreto i cui appartenenti lottano tra di loro. Ma è solamente il principio di una spirale di violenza e una lunga serie di eventi che gli cambieranno per sempre la vita.

Guarda il trailer