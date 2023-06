Su Prime Video c’è un thriller made in Italy che vi terrà con il fiato sospeso fino alla fine

Cercate un film drammatico e mozzafiato con ambientazione nostrana? Su Prime Video c’è un thriller made in Italy che vi terrà con il fiato sospeso. L’uomo sulla strada mescola un intrigo thriller con una trama drammatica e vi sorprenderà!

Un cast giovane e di talento

“Ogni uomo è un potenziale assassino”, come dichiara la tag line del film e la storia lo dimostrerà. Diretto da Gianluca Magnasciutti (A girl like you e In bici senza sella) e scritto da Serena Cervoni e Mariano Di Nardo, L’uomo sulla strada si è aggiudicato il Premio Solinas per il soggetto del film.

Protagonista del film su Prime Video è Aurora Giovinazzo, giovane attrice nota per aver preso parte a Immaturi di Paolo Genovese, Freaks Out di Gabriele Mainetti (per cui ha vinto il premio RB Casting come miglior attrice esordiente alla Mostra del Cinema di Venezia) e Anni da cane, produzione Amazon.

Insieme a lei recita Lorenzo Richelmy, protagonista di 100 metri dal paradiso di Raffaele Verzillo, la serie tv Netflix Marco Polo e il film La ragazza della nebbia, disponibile su Prime Video.

La trama del thriller made in Italy su Prime Video

Michele è un giovane ricco e viziato quando incontra Irene, ancora bambina. Ubriaco dopo una notte di sballo, investe e uccide un uomo che si trovava nel bosco a raccogliere funghi, senza soccorrerlo. Unica testimone di quell’incidente è Irene, una bambina terrorizzata da quella sagoma irriconoscibile che le ha strappato via il padre. Dieci anni dopo si incontrano di nuovo: entrambi sono in preda di sensi di colpa, rabbia e impotenza, legati a quell’evento che ha stravolto le loro vite.

Lei non riesce a superare quel trauma e non perdona nessuno, neanche la madre che si è rifatta una vita. Lui ha rimosso l’incidente e ha cambiato vita. Ora Michele dirige l’azienda del padre e si è sposato. Ma Irene, per caso, trova lavoro proprio in quella fabbrica.

Guarda il trailer