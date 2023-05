Su Prime Video c’è un thriller giudiziario per stare tutta la sera con il fiato sospeso

Amate il genere thriller e stasera volete guardare un bel film? Su Amazon Prime Video c’è il dramma di un’avvocatessa che mescola privato, intrighi legali e misteri governativi. Se desiderate una serata con il fiato sospeso High Crimes – Crimini di Stato è il film che fa per voi.

Una coppia di attori d’eccezione

Tratto dal romanzo Reati Capitali di Joseph Finder, pubblicato nel 1998, High Crimes – Crimini di Stato è diretto da Carl Franklin, il regista di Il diavolo in blu e Mindhunter. Gli attori protagonisti sono Ashley Judd e Morgan Freeman, che già avevano recitato insieme in Kiss the Girls del 1997.

Morgan Freeman, premio Oscar per la sua interpretazione in Million Dollar Baby, interpreta un avvocato militare esperto. Ashley Judd, una vera specialista dei ruoli thriller (Il collezionista, Il momento di uccidere, Colpevole d’innocenza) interpreta la giovane avvocatessa Claire Kubik.

Il senso del thriller disponibile su Prime Video è ben spiegato nella battuta pronunciata da Charles Grimes (Morgan Freeman): “La giustizia militare sta alla giustizia come la musica militare sta alla musica, non so se mi spiego”

La trama del thriller disponibile su Prime Video

Claire Kubik, una brillante avvocatessa, e suo marito Tom, un imprenditore di successo, conducono una vita idilliaca nella contea di Marin, in California. Un banale incidente – un tentativo di rapina nella loro splendida abitazione – scatena una serie di eventi che sconvolgono l’esistenza della coppia. Tom viene arrestato perché, in qualità di agente militare in incognito, avrebbe ucciso dei civili nel Salvador, dandosi poi alla latitanza.

L’uomo ammette la sua vera identità – risponde infatti al nome di Ron Chapman – ma si dichiara innocente, ed è Claire ad assumere la sua difesa davanti a un tribunale militare segreto. La aiuta Charlie Grimes, un ex avvocato dell’esercito, che vede nel caso l’occasione per attaccare quelle stesse gerarchie che anni prima hanno decretato la sua fine. Nel frattempo, mentre il processo prosegue, si scopre che molti fra coloro che avrebbero dovuto testimoniare sono defunti o scomparsi nel nulla.

Guarda il trailer