Su Prime Video c’è un thriller appassionante che parla di segreti familiari

Vuoi passare una serata con un mistero da risolvere e ami i film investigativi? Su Prime Video c’è un thriller che parte da un segreto familiare che ti appassionerà fino alla fine. Si intitola Relazione segreta e ti chiederai per tutto il film: chi ha ucciso Trevor Smith?

Su Prime Video un thriller canadese sui rapporti familiari

Relazione segreta è un thriller investigativo canadese che parla di tematiche importanti come le relazioni familiari e il senso di colpa. Il titolo originale è Secret Liaison e il regista è Andrew De Villiers, più noto come produttore. La protagonista è Meredith Monroe, attrice conosciuta per aver interpretato il personaggio di Andie McPhee in una delle serie tv per teen-agers più amate, Dawson’s Creek.

Nel cast anche Rick Ravanello, attore canadese di origini italiane (Millennium, Stargate, Sotto corte marziale, Detective Monk e Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane) e Nicole LaPlaca, attrice canadese famosa per i suoi ruoli in diverse commedie romantiche (come Another Cinderella Story e Un Capodanno da favola).

La trama del film Relazione Segreta

Il film racconta la storia di Samantha Simms, un’avvocatessa che lavora a Los Angeles, costretta a tornare a Seattle quando scopre che la sorella Brenda è stata accusata dell’omicidio di Trevor Smith. Trevor era il fidanzato di Brenda, un genio del computer, che la donna aveva lasciato perché aveva scoperto che era ancora sposato. Il rapporto tra le due sorelle non è idilliaco: Samantha ha lasciato Seattle per guadagnare di più e Brenda si è sentita abbandonata dalla sorella.

La situazione legale di Brenda è complicata, ci sono molte provo contro di lei. Nonostante i sospetti Samantha, insieme al detective Brad Mortensen, ex fidanzato di Brenda, indagheranno sul passato di Trevor per scoprire i suoi segreti. Riusciranno a trovare le prove dell’innocenza di Brenda? Ma soprattutto, Brenda è davvero innocente?

