Su Prime Video c’è un noir metropolitano ricco di azione, tra i più avvincenti degli ultimi tempi

Ami gli action movie e vuoi recuperare la visione di un film recente e poco conosciuto? Su Amazon Prime Video c’è un noir metropolitano ricco di azione che si ispira al cinema di genere americano degli anni Settanta. Si intitola La furia di un uomo ed è destinato a diventare un piccolo cult.

Su Prime Video un noir metropolitano duro e glaciale

La furia di un uomo (Wrath of Man) è un film del 2021 scritto e diretto dal maestro di thriller d’azione britannico Guy Richie. È il remake di un polar francese, Les Convoyeur, di Nicolas Boukhrief, con Albert Dupontel e Jean Dujardin.

Diviso in capitoli, con giochi d’incastri e rivelazioni da scoprire pian piano, il film, duro e glaciale, è considerato uno dei film d’azione hollywoodiani più avvincenti degli ultimi tempi.

Questa pellicola è la quarta collaborazione tra il regista e Jason Statham che interpreta H, un uomo freddo e misterioso. Lavora per conto di una società di furgoni che trasportano valori e ogni settimana è responsabile dello spostamento di centinaia di milioni di dollari per le strade di Los Angeles. Ben presto, la sua routine prenderà una piega inaspettata.

La trama del film La furia di un uomo

Il film racconta la storia di Patrick Hill, nuovo e misterioso dipendente che, dopo un’imboscata mortale a una delle sue auto blindate, viene assunto dalla Fortico Securities, un’agenzia di sicurezza con sede a Los Angeles. Noto semplicemente come H, Patrick si mostra abbastanza tranquillo, disposto a imparare dal partner Bullet tutto ciò che gli serve per quel lavoro.

Quando però H e Bullet diventano gli obiettivi di un tentativo di rapina, le straordinarie capacità di Patrick vengono alla luce. Non è solo un tiratore esperto ma è anche abile nel combattimento corpo a corpo. Impavido e spietato, H è in realtà un boss criminale sotto copertura alla disperata ricerca di un modo per vendicare l’omicidio dell’amato e unico figlio.

