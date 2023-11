Su Prime Video c’è un noir metropolitano imperdibile, un film forte e coinvolgente

Ami il cinema italiano e cerchi un film di respiro internazionale da vedere stasera? Su Amazon Prime Video è arrivato un noir metropolitano forte e coinvolgente. Si intitola L’ultima notte di Amore ed è interpretato da uno degli attori più bravi e popolari del nostro cinema.

Su Prime Video un noir metropolitano forte e coinvolgente

L’ultima notte di Amore è un film del 2023 diretto da Andrea Di Stefano presentato al Festival di Berlino 2023 e al Tribeca Film Festival 2023. Dopo due film dal cast internazionale (Escobar con Benicio del Toro e The Informer con Rosamund Pike), il regista italiano firma l’opera della sua definitiva maturità stilistica, cimentandosi con il noir all’italiana.

Protagonista uno fra gli attori più bravi e popolari del nostro cinema: Pierfrancesco Favino. La storia è quella del poliziotto Franco Amore che, proprio la sera prima del suo pensionamento, si ritrova a indagare su un omicidio. Sullo sfondo una Milano notturna che sembra non volersi svegliare mai. Una notte lunghissima che non lascia mai spazio al giorno. Il film su Prime Video è un’opera magistrale, forte e coinvolgente, destinata a diventare un piccolo cult.

Grande la performance di Favino ma anche degli altri attori del cast. A cominciare da Francesco Di Leva, che dopo il successo di Nostalgia recita ancora con lui nel ruolo del collega poliziotto Dino. E anche di Linda Caridi (è la moglie Viviana) e Antonio Gerardi (il cugino Cosimo Forcella).

La trama del film L’ultima notte di Amore

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio.

Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

