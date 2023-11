Su Prime Video c’è un melodramma intenso ed emozionante che racconta un amore proibito

Ami le storie d’amore sofferte e cerchi un film coinvolgente da guardare stasera? Su Amazon Prime Video c’è un melodramma intenso ed emozionante che racconta un amore proibito. Si intitola My Policeman e vanta come protagonista un attore insolito molto amato.

Su Prime Video un melodramma intenso ed emozionante

My Policeman è un film diretto da Michael Grandage (Genius) presentato in anteprima mondiale l’11 settembre 2022 in occasione del Toronto International Film Festival. È tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice britannica Bethan Roberts. A sua volta ispirato alla vera storia dello scrittore inglese Edward Morgan Forster (Passaggio in India, Camera con vista) e alla lunga relazione che ha avuto con il poliziotto sposato Bob Buckingham.

Al centro della pellicola su Prime Video una drammatica storia d’amore, una sorta di triangolo amoroso che sfida le convenzioni sociali degli Anni 50. La sceneggiatura di Ron Nyswaner (Philadelphia) sottolinea i temi del romanzo: l’ipocrisia della società inglese post conflitto mondiale, il compromesso e il senso di colpa che tormentano i personaggi.

A contribuire al successo del film c’è Harry Styles (cantautore, ex componente della boy-band britannica degli One Direction), con il suo secondo debutto da protagonista, nei panni del poliziotto Tom. Con lui anche Emma Corrin e David Dawson (Marion Taylor e Patrick Hazlewood da giovani) e Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett (nei panni delle loro versioni adulte).

La trama del film My Policeman

Ambientata tra la Brighton degli anni Cinquanta e quella del 1999, la storia racconta un triangolo sentimentale lungo quarant’anni. Quello tra il poliziotto Tom Burgess, sua moglie Marion e Patrick Hazelwood, uomo di cui è segretamente innamorato.

La loro relazione verrà tenuta nascosta a causa dell’intolleranza della società dell’epoca fino a quando Marion, scoperta la verità, non denuncerà con una lettera anonima l’omosessualità di Patrick, che sconterà un anno di galera. Anni dopo sarà proprio Marion, contro il volere di Tom, ad ospitare in casa Patrick debilitato da un ictus, facendo ritornare a galla i ricordi di un passato mai dimenticato.

Guarda il trailer