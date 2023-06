Su Prime Video c’è un gioiellino da riscoprire, a metà tra thriller psicologico e ghost movie

Se stai cercando un thriller psicologico dalle atmosfere inquietanti, sappiamo quello che fa per te. Su Prime Video c’è un piccolo capolavoro, un horror elegante e sinistro firmato Olivier Assayas. Personal Shopper, con una intensa Kristen Stewart, è il ghost movie che ti consigliamo di guardare stasera su Prime Video.

Il ghost movie su Prime Video

Il film flirta con il genere soprannaturale raccontando di una ragazza dai poteri medianici che cerca di mettersi in contatto con il gemello morto. Un film fatto di ectoplasmi, fantasmi, ossessioni e apparizioni, molto lontano dagli effetti speciali del genere horror.

Personal Shopper ha ottenuto il premio per la regia a Cannes 2016 ed è la seconda collaborazione tra il regista francese e Kristen Stewart, che era già stata insieme a Juliette Binoche protagonista di Sils Maria (2014). È la Stewart la Personal Shopper del titolo, Maureen, una ragazza americana a Parigi, che si occupa del guardaroba di una top model. Nello stesso tempo aspetta un segno dal fratello gemello morto poco prima.

“M’interessava raccontare la tensione tra quello che bisogna fare per vivere e le proprie aspirazioni – ha dichiarato il regista Olivier Assayas – ho risolto questa astrazione aiutandomi con il linguaggio fisico dei generi”.

Tra thriller paranormale, horror e ghost story, Personal Shopper è un vero e proprio gioiellino, un film da non perdere.

La trama di Personal Shopper

La timida Maureen (Kristen Stewart) lavora come personal shopper per una diva parigina, ma ha un potere che le condiziona la vita: è in grado di percepire presenze dall’aldilà. Le sue capacità medianiche ora hanno risvolti molto personali che riguardano suo fratello gemello, morto da poco per una malformazione cardiaca da cui anche lei è affetta.

Prima di lasciare Parigi e trasferirsi in Oman da un compagno che vede solo in videochiamata, Maureen vuole stabilire un ultimo contatto con il fratello per salutarlo ancora una volta. A turbarla però non è tanto l’incontro inquietante con lo spirito di una donna, ma degli sms che le arrivano costantemente da un mittente irrintracciabile.

Guarda il trailer