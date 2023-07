Su Prime Video c’è un film sui rapporti familiari, una storia forte ed emozionante

Cerchi una storia emozionante e coinvolgente da vedere stasera? Su Prime Video c’è un film tratto da un’opera teatrale che affronta temi sensibili e delicati come la salute mentale, i rapporti familiari, il senso di colpa. Si intitola The son, ed è una bellissima storia, intensa ed emozionante.

Su Prime Video un film emozionante sui rapporti familiari

Il regista francese Florian Zeller, dopo il successo di The Father tratto dall’opera teatrale Le père, ha prodotto e messo in scena per il grande schermo la seconda pièce appartenente alla sua trilogia dedicata alla famiglia. The son, infatti, è tratto da Le fils e come il precedente lavoro indaga i rapporti umani tra genitori e figli.

The Father – Nulla è come sembra (disponibile su Prime Video) ha vinto il Premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale, e fatto vincere al grandissimo Anthony Hopkins la statuetta come Miglior Attore. La star è presente anche in The Son, insieme ad un cast davvero straordinario.

Insieme ad Anthony Hopkins, infatti, recitano Hugh Jackman (X-Men, Kate & Leopold, The Prestige), Laura Dern (Storia di un matrimonio e la serie tv Big Little Lies) e Vanessa Kirby (The Crown, Pieces of a Woman).

La trama di The son

Il film racconta la storia di un padre che non possiede gli strumenti per comprendere quello che sta accadendo a suo figlio. Peter (Hugh Jackman) ha divorziato da Anne (Laura Dern) e si è risposato con la giovane Beth (Vanessa Kirby) dalla quale ha avuto un figlio. Nicholas (Zen McGrath), nato dal primo matrimonio, vive male il divorzio dei genitori e l’abbandono del padre.

Quando Anne avverte l’ex marito che il figlio adolescente ha marinato la scuola, Peter non può più ignorare la situazione. Costretto a mettersi in discussione come genitore, decide di ospitare Nick in casa sua. Il ragazzo cambia scuola e per un po’ tutto si sistema. La realtà, invece, è molto diversa.

Guarda il trailer