Su Prime Video c’è un film splatter, una rivisitazione in chiave horror di un classico per bambini

Siete fan dei film slasher e volete regalarvi una scorpacciata di brividi cinematografici nel weekend? Su Amazon Prime Video c’è un film splatter, una rivisitazione in chiave horror di un classico per bambini. Si intitola Winnie the Pooh – Sangue e miele e non lascia indifferenti.

Su Prime Video un film splatter da un classico per bambini

Winnie the Pooh – Sangue e miele è un film del 2023 che fa parte dell’operazione del regista Rhys Frake-Waterfield di rivisitare in chiave horror i classici della letteratura e del cinema per l’infanzia. Stroncato dalla critica – considerato inutile e di cattivo gusto – il film sta avendo un inaspettato successo sulla piattaforma streaming.

Il film è la reinterpretazione in chiave horror del più famoso degli animali antropomorfi creati dallo scrittore britannico Alan Alexander Milne, i cui diritti sono scaduti nel gennaio 2022. Il progetto però era rischioso perché si poteva usare liberamente tutto quello che lo scrittore aveva scritto ma niente di quello che Disney ha messo nei suoi film.

L’horror è stato girato con pochissimi mezzi in dieci giorni di riprese e con capitali modesti da parte del regista e del suo socio in affari Scott Jeffries. Per il regista Rhys Frake-Waterfield, il film doveva essere semplicemente un B-movie trash, “cazzeggio” e nessuno si spiega l’inatteso successo.

La trama del film Winnie the Pooh – Sangue e miele

L’orso Winnie The Pooh e il suo amico Piglet si sono ritrovati a fronteggiare una drastica riduzione di cibo mentre Christopher Robin cresceva. Col tempo i due animali del Bosco dei Cento Acri sono diventati sempre più affamati e feroci, finendo per divorare il loro amico Eeyore.

In seguito, però, Christopher è tornato a far loro visita per presentare ai suoi vecchi amici sua moglie, ma la cosa non ha fatto altro che renderli furiosi. È così che Winnie e Piglet, in preda all’odio nutrito nel corso di tutti questi anni, vengono presi da una sadica follia. Follia che li porterà fino a una casa in campagna, dove abitano alcune ragazze.

