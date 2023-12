Su Prime Video c’è un film sentimentale dai toni tragici, che ha commosso il mondo

È la vigilia di Natale e se vuoi passare la serata davanti allo schermo cosa c’è di meglio di un film bellissimo e delicato, che ha commosso il mondo? Su Amazon Prime Video c’è una commedia sentimentale dai toni tragici ambientata a Parigi. Si intitola Mr. Morgan e ti farà riflettere sulla solitudine e sull’amore.

Su Prime Video un film sentimentale e tragico

Mr. Morgan (Mr. Morgan’s Last Love) è un film del 2013 diretto da Sandra Nettelbeck (Mostly Martha). È tratto dal romanzo La Douceur Assassine di Françoise Dorner. Matthew Morgan, un solitario americano a Parigi, impara ad amare di nuovo la vita dopo un incontro casuale con una bella e vivace giovane donna. La città più romantica del mondo diventa la cornice di una tenera e commovente amicizia tra sconosciuti che cambierà nel profondo le loro vite.

Protagonista della pellicola su Prime Video è il premio Oscar Michael Caine (Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro). Insieme a lui recita Clémence Poésy, attrice e modella francese, nota soprattutto per aver preso parte ai film Harry Potter e il calice di fuoco e In Bruges – La coscienza dell’assassino.

Nel cast anche Gillian Anderson che ha recitato in X-Files, Sex Education e nella serie The Crown.

La trama del film Mr. Morgan

Matthew Morgan è un americano che vive a Parigi. Tre anni prima ha perso la moglie malata di cancro e da allora si trascina per la città e nella vita, aspettando soltanto il momento giusto per farla finita. Un giorno in autobus Matthew incontra Pauline Laubie, giovane insegnante di ballo orfana di padre. La distanza anagrafica viene riempita molto presto da un affetto sincero, lunghe passeggiate, pranzi in panchina e cene solenni, in cui Matthew e Pauline aprono i loro cuori e confrontano le rispettive paure.

Ma Pauline non riesce a impedire a Matthew un tentativo di suicidio. Sopravvissuto ai sonniferi, l’uomo riceve in ospedale la visita dei figli, Karen e Miles, che accusano ingiustamente Pauline di avere mire sull’eredità del padre. Anni di silenzi, rancori e recriminazioni sembrano aver congelato per sempre il cuore di Matthew e quello dei suoi figli. Il finale è sorprendente.

Guarda il trailer