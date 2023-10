Su Prime Video c’è un film italiano superpremiato, un affresco familiare che si intreccia alla storia d’Italia

Vuoi vedere stasera un bel film di qualità che unisca dramma a commedia? Su Amazon Prime Video c’è un film italiano superpremiato che ti offrirà tre ore di visione per una serata di cinema d’autore. Si tratta di Baarìa ed è un affresco familiare e su cinquant’anni di storia italiana.

Su Prime Video un film italiano superpremiato lungo tre ore

Baarìa, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, è una pellicola del 2009. È ambientato a Bagheria ed è un omaggio alla terra del regista, la Sicilia. Racconta cinquant’anni di storia italiana attraverso le vicende di tre generazioni di una famiglia siciliana.

Candidato al Golden Globe 2010 come miglior film straniero e forte di ben 14 candidature ai David di Donatello, Baarìa è uno dei più celebrati film italiani degli anni Duemila. Per raccontare la Sicilia nel modo più autentico possibile, Tornatore decise di affidarsi ad attori prevalentemente di origini siciliane, che potessero recitare in modo realistico il dialetto locale.

Il cast è di primordine a partire dai protagonisti Francesco Scianna (Vallanzasca – Gli angeli del male, Allacciate le cinture) e Margareth Madè (Il commissario Montalbano, Blanca). Insieme a loro recitano Lina Sastri, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Raoul Bova, Nicole Grimaudo. E poi ancora Giorgio Faletti, Nino Frassica, Luigi Lo Cascio, Vincenzo Salemme, Michele Placido, Monica Bellucci, Beppe Fiorello, Laura Chiatti, Donatella Finocchiaro.

La colonna sonora, vincitrice del David di Donatello, è stata composta da Ennio Morricone, storico autore delle musiche di tutti i film di Tornatore a partire da Nuovo Cinema Paradiso.

La trama del film Baarìa

Il film copre un arco temporale che va dagli anni Trenta fino agli anni Ottanta del Novecento e si intreccia con gli eventi della storia del Paese. Come il regime fascista, l’entrata in guerra, lo sbarco degli alleati in Sicilia, il referendum per la Repubblica, l’arrivo della televisione, gli scontri politici, e le elezioni politiche del 1972.

La storia del film racconta la vita di una famiglia del comune di Bagheria attraverso tre generazioni. Il primo è Ciccio, costretto a lavorare fin da bambino come contadino e pastore. Il figlio di Ciccio è Peppino Torrenuova, ribelle sin da bambino, che si iscriverà al Partito Comunista.

Peppino si innamora di Mannina, relazione contrastata dalla famiglia di lei. Dalla loro unione nascerà Pietro che, come suo padre e suo nonno, porterà avanti nuove battaglie, mentre intorno a sé il Paese si trasforma ulteriormente.

Guarda il trailer