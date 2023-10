Su Prime Video c’è un film intimo e drammatico ispirato a un caso di cronaca che ha fatto epoca

Ti piacciono le storie su casi giudiziari controversi e cerchi un film da vedere stasera? Su Amazon Prime Video c’è un film intimo e drammatico ispirato a un caso di cronaca recente, uno dei casi mediatici più seguiti degli ultimi anni. Si intitola La ragazza di Stillwater e segue la falsariga dei film d’inchiesta.

Su Prime Video un film intimo e drammatico su un caso di cronaca

La ragazza di Stillwater è una pellicola del 2021 diretta dal regista e sceneggiatore Tom McCarthy, premio Oscar per il film Il caso Spotlight. La storia raccontata è di finzione ma è liberamente basato sul fatto di cronaca che ha visto protagonista Amanda Knox.

Amanda Marie Knox ha trascorso quasi quattro anni in carcere in Italia dopo la sua condanna per l’omicidio nel 2007 di Meredith Kercher, una studentessa che condivideva il suo appartamento. Nel 2015 Knox è stata definitivamente assolta dalla Suprema Corte di Cassazione italiana. Il verdetto di colpevolezza al processo iniziale di Knox e la sua condanna a 26 anni hanno causato controversie internazionali.

Il dramma diretto da Tom McCarthy ha come protagonista Matt Damon nei panni di un lavoratore disoccupato di una piattaforma petrolifera dell’Oklahoma. L’uomo fa squadra con una donna francese (Camille Cottin) per dimostrare l’innocenza della figlia condannata (Abigail Breslin).

Matt Damon e il cast hanno ricevuto una standing ovation di 5 minuti al Festival di Cannes 2021, dove il film è stato presentato in anteprima.

La trama del film La ragazza di Stillwater

Un operaio dell’industria petrolifera parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione.

Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna del posto e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo.

