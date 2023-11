Su Prime Video c’è un film indipendente e romantico, ambientato tutto in una notte

Cerchi una commedia romantica da vedere stasera e ami le storie in stile sliding doors? Su Amazon Prime Video c’è un film indipendente che è un vero gioiellino da riscoprire. Si tratta di Before We Go ed è l’esordio alla regia di un famoso attore.

Su Prime Video un film indipendente e romantico da riscoprire

Before We Go è il primo film da regista di Chris Evans, presentato a Toronto nel 2014 e uscito – limitatamente – in sala nel 2015 (ma mai in Italia). Nasce come produzione indipendente con un budget limitato e si svolge tutto in una notte.

Si tratta di una storia d’amore ambientata a New York semplice ma d’effetto. Poche ore insieme a New York: quanto basta a un uomo e una donna per innamorarsi e cambiare la loro visione della vita.

Cris Evans, conosciuto per il ruolo di Capitan America nei film ispirati all’Universo Marvel, è regista e protagonista del film su Prime Video. Insieme a lui sul set Alice Eve (Il quiz dell’amore e Lei è troppo per me), anche produttrice di questo film. Nel cast di Before we go, troviamo tra gli altri anche Emma Fitzpatrick, Beth Katehis, Mark Kassen, Daniel Spink, Turhan Caylak, Kevin Carolan, Elijah Moreland, Fenton Lawless.

La trama del film Before We Go

Brooke è disperata quando perde l’ultimo treno dell’una e trenta per Boston, adesso è da sola e senza un soldo nella stazione di Grand Central di New York. Lì incontrerà un musicista di strada, Nick, anche lui squattrinato che si offrirà di aiutarla a trovare un posto per la notte.

L’uomo e la donna finiscono per passare tutta la notte insieme e si racconteranno la loro vita. Un treno perso che si trasforma nella grande occasione, per entrambi, di riflettere sulla loro vita, di cambiare prospettiva e trovare l’amore.

Guarda il trailer