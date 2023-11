Su Prime Video c’è un film drammatico tutto al maschile che non ti lascerà indifferente

Stai cercando un film d’autore ricco di tensione emotiva da vedere stasera? Su Amazon Prime Video c’è un film drammatico forte ed intenso tutto al maschile che ha stregato la giuria del Festival di Venezia. Si tratta di Ti guardo e non ti lascerà indifferente.

Su Prime Video un film drammatico tutto al maschile

Ti guardo (Desde allà) è l’esordio nel cinema di finzione dell’autore venezuelano Lorenzo Vigas. Un’opera prima che ha attirato l’attenzione di critica e addetti ai lavori. Presentato nel 2015 alla 72ª edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film ha vinto il Leone d’oro. Il primo film in lingua spagnola e il primo film venezuelano a riuscire nell’impresa.

La pellicola ora su Prime Video è stato anche scelta per rappresentare il Venezuela come miglior film straniero ai successivi premi Oscar, senza però ottenere la candidatura.

Attraverso lo sguardo di un protagonista solo, pieno di traumi, di poche parole e ben conscio dello squallore della propria vita, Vigas riesce a delineare efficacemente un contesto ambientale dominato da puri istinti di sopravvivenza.

L’attore cileno Alfredo Castro interpreta il ruolo di Armando, un dentista solitario e riservato. Luis Spencer, invece, recita nei panni di un giovane teppista, Elder, una delle sue prime interpretazioni cinematografiche di rilievo.

La trama del film Ti guardo

Nel bel mezzo della caotica Caracas, il cinquantenne Armando, titolare di un laboratorio di protesi dentarie, cerca giovani alle fermate degli autobus e offre loro del denaro per accompagnarlo a casa. Allo stesso tempo, ha l’abitudine di spiare un uomo di mezza età, sapendo dove vive e cosa fa, come se avessero condiviso qualcosa in passato.

Un giorno, Armando porta il diciottenne Elder, capo di un piccolo gruppo di giovani delinquenti, nella sua abitazione. Dall’incontro, nascerà un rapporto che cambierà per sempre il resto delle loro vite.

Guarda il trailer