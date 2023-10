Su Prime Video c’è un film drammatico che mescola mistero, romanticismo e trama intricata

Se hai un romanzo nel cassetto e sogni di diventare scrittore, questo film di appassionerà. Su Amazon Prime Video c’è un film drammatico che mescola mistero, romanticismo e trama intricata. Si intitola The Words e vanta un cast straordinario.

Su Prime Video un film drammatico sulla scrittura

The Words è un film del 2012 firmato dalla coppia Brian Klugman e Lee Sternthal al loro esordio alla regia che è stato presentato nel 2012 al Sundance Film Festival. È dedicato al mondo della scrittura e intreccia tre storie interconnesse. Una vicenda che si snoda lungo diversi piani narrativi fino al sorprendente finale.

La coppia di protagonisti è interpretata dai divi Bradley Cooper (A star is born) e Zoe Saldana (Avatar). Con loro un cast di primordine a cominciare da Dennis Quaid (Lo squalo 3, A qualsiasi prezzo e In good company) per arrivare al premio Oscar Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow).

La trama del film The Words

Il film si apre con il famoso scrittore Clayton Hammond, impegnato in una lettura pubblica di alcuni passi del suo ultimo romanzo di successo, intitolato The Words. Questo ha per protagonista Rory Jansen, giovane aspirante scrittore che tenta in tutti i modi di vendere ad un editore il suo primo romanzo, vedendosi però sempre rifiutato. Per potersi mantenere, decide così di accettare un lavoro in un’agenzia letteraria, senza abbandonare però le proprie aspirazioni da scrittore.

La sua vita cambia per sempre nel momento in cui, durante il viaggio di nozze a Parigi, Rory si imbatte in una valigetta contenente un vecchio manoscritto, privo di autore. Spinto dalla bellezza della storia, Rory decide di pubblicarlo a suo nome, appropriandosi così dell’idea altrui. Il libro si rivela da subito un grandissimo successo, e porta Rory ad ottenere una popolarità inaspettata. Ma ben presto un anziano si presenta a Rory come il vero autore del romanzo. Da qui hanno inizio molti guai, un rapporto strano e un dilemma etico.

Guarda il trailer