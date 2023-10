Su Prime Video c’è un film d’azione avvincente e vertiginoso, ambientato in un solo giorno

Se ami gli action movie in puro stile Ottanta questo è il film che fa per te. Su Amazon Prime Video c’è un film d’azione vertiginoso diretto da uno dei registi ideatori del genere. Si intitola Ambulance ed è un thriller mozzafiato.

Su Prime Video un film d’azione da vertigini

Ambulance è un fil del 2022 diretto da Michael Bay, remake del film omonimo del 2005, di Lars Andreas Pedersen e Laurits Munch-Petersen, Ambulancen. Nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, il corso di tre vite cambierà per sempre.

Protagonista del film è il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal (I segreti di Brokeback Mountain, Zodiac). Nel cast anche il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II (Candyman, Matrix Resurrections) ed Eiza González (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver – Il genio della fuga).

La trama del film Ambulance

Il decorato veterano Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (Jake Gyllenhaal). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will decide di accettare l’offerta.

Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli rischiano il tutto per tutto e sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González). In un interminabile inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città. E mantenere in vita i loro ostaggi cercando di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.

Guarda il trailer