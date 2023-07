Su Prime Video c’è un film d’autore da non perdere, una pellicola struggente ed emozionante

Se ami il cinema italiano e cerchi una storia intensa ed emozionante, questo è il film che fa per te. Su Amazon Prime Video c’è un bellissimo film d’autore, un capolavoro struggente di Martone ispirato a un romanzo di un grande scrittore. Nostalgia è il titolo della pellicola che devi assolutamente vedere.

Su Prime Video un film d’autore bellissimo e struggente

Nostalgia, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, è un film del 2022 diretto da Mario Martone (L’amore molesto, Noi credevamo, Il giovane favoloso e Qui rido). È ambientato a Napoli nel rione Sanità, dove il protagonista Felice torna dopo quarant’anni di assenza. Lì, dove è nato, riscoprirà i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, il film è stato scelto per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar nella sezione del miglior film internazionale. Protagonista è uno degli attori italiani più amati da pubblico e critica: Pierfrancesco Favino (Hammamet, Moschettieri del Re – La penultima missione). Un interprete straordinario che nel corso della sua carriera ha vinto tre David di Donatello, cinque Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Insieme a lui nel cast anche Francesco Di Leva (vincitore del David di Donatello come Miglior attore non protagonista) e Tommaso Ragno. Attore di formazione teatrale, intenso e poliedrico, Ragno al cinema ha lavorato in film come Siccità, Il buco in testa, Un ragazzo d’oro e Tre piani.

La trama del film Nostalgia

Felice Lasco torna a Napoli dopo aver vissuto molti anni in Egitto per stare accanto all’anziana madre malata che aveva lasciato all’improvviso quando era ancora ragazzo. Nella sua città si perde tra le pietre delle case e delle chiese del rione Sanità. Nelle parole di una lingua che sente estranea, ma che in realtà è la sua.

L’uomo sembra rapito da uno strano incantesimo e irrompono in lui i ricordi di una vita passata trascorsa con Oreste, il migliore amico d’infanzia con il quale condivide un segreto. Quando è evidente che Napoli rappresenta per lui una vita ormai perduta e che dovrebbe tornare al più presto da dove è venuto, viene incastrato dalla forza potentissima della nostalgia.

Guarda il trailer