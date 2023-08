Su Prime Video c’è un film da Oscar, un gangster movie da vedere assolutamente una volta nella vita

Se stasera vuoi guardare una pellicola da Oscar e ami i gangster movie, devi assolutamente seguire il nostro suggerimento. Su Amazon Prime Video c’è un film superpremiato che ha vinto ben quattro premi Oscar. Si tratta di The Departed – Il bene e il male ed è firmato da un maestro del cinema mondiale.

Su Prime Video un film da Oscar

The Departed – Il bene e il male è ritenuto un vero e proprio capolavoro della cinematografia mondiale. È ispirato al film di Andrew Lau e Alan Mak Infernal Affairs, ed è diretto da Martin Scorsese. È sicuramente un film da vedere almeno una volta nella vita.

Il cast è impeccabile ed è composto da Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga. Questo gangster movie è ambientato a Boston e racconta la storia di un boss irlandese, Frank Costello, che infiltra un suo uomo nella polizia senza sapere, però, che la polizia ha avuto la sua stessa idea.

Nella trama si susseguono inseguimenti, tradimenti, vendette, scambi di identità. Nulla è come sembra, e dietro un insospettabile amico può nascondersi un criminale che bada solo ai propri interessi.

La trama del film The Departed

A Boston il dipartimento di polizia dello stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata con l’intento di scardinare l’impero del potente boss mafioso Frank Costello agendo dall’interno. Così, il giovane poliziotto Billy Costigan viene scelto per infiltrarsi nella banda guidata da Costello. E mentre Billy lavora per guadagnarsi la fiducia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch’esso per le strade di South Boston, Colin Sullivan, si sta facendo strada in polizia.

Dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene scelto per annientare la banda di Costello. Ma quello che la polizia non sa è che in realtà anche lui è un infiltrato, lavora per Costello e tiene aggiornato il boss su tutte le mosse della polizia.

Guarda il trailer