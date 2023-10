Su Prime Video c’è un film bellissimo, un road movie ispirato a una storia vera che ha commosso il mondo

Se hai perso questo film devi assolutamente rimediare ma se anche l’hai già visto è giunto il momento di rivederlo. Su Amazon Prime Video c’è un film bellissimo, un road movie ispirato a una storia vera che ha commosso il mondo. Si tratta di Into the wild – Nelle terre selvagge e racconta un’avventura estrema che ti emozionerà.

Su Prime Video un road movie che ti emozionerà

Into the wild – Nelle terre selvagge è una pellicola del 2007 diretto magistralmente dalla star di Hollywood Sean Penn. È tratto dall’omonimo libro di Jon Krakauer, che racconta la storia di Christopher McCandless. Il giovane, della Virginia Occidentale, decise, subito dopo la laurea, di lasciare la famiglia e una vita agiata per intraprendere un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Il viaggio lo condurrà fino in Alaska, dove troverà la morte in circostanze mai chiarite completamente. Per il ruolo di Christopher era stato preso in considerazione Leonardo DiCaprio, ma alla fine la scelta ricadde su Emile Hirsch. Nel cast anche star come Vince Vaughn, Kristen Stewart e William Hurt.

La trama del film Into the wild – Nelle terre selvagge

Dopo aver conseguito la laurea alla Emory University, il ventiduenne Christopher McCandless abbandona la sua vita sicura, dà in beneficenza i suoi risparmi e parte per un viaggio verso l’ignoto. Il percorso lo porta tra l’altro ad attraversare i campi di grano del Sud Dakota e a viaggiare controcorrente lungo il fiume Colorado. Chris incontrerà una serie di pittoreschi personaggi che cambieranno per sempre la sua visuale della vita. Si spingerà ancora oltre per raggiungere l’Alaska e vivere in mezzo alle terre selvagge del Nord del Paese.

Vive cibandosi di selvaggina e di bacche. Ma sarà proprio una bacca a condurlo alla morte: Chris infatti, divorato dalla fame, mangia i velenosi frutti di una pianta selvatica erroneamente scambiati per commestibili. Durante la lunga agonia, in cui non riesce a cercare aiuto, scriverà su uno dei libri che era solito leggere Happiness only real when shared: la felicità è autentica solo se condivisa.

Guarda il trailer