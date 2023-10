Su Prime Video c’è un film apocalittico e romantico, una riflessione sulla condizione umana

Stai cercando un film fantascientifico e distopico da vedere stasera? Su Amazon Prime Video c’è un film apocalittico ma intimista, inquietante ma romantico. Si intitola Perfect Sense e, uscito più di dieci anni fa, è stato quasi profetico.

Su Prime Video un film apocalittico e romantico

Perfect Sense è un film del 2011 diretto dal regista britannico David Mackenzie e scritto dallo sceneggiatore danese Kim Fupz Aakeson. La pellicola racconta una storia d’amore ambientata in un mondo distopico. Ma più che un film catastrofico, è una riflessione sull’amore e sulla condizione umana.

Lo chef Michael (Ewan McGregor) e la ricercatrice Susan (Eva Green) si incontrano e si innamorano mentre una grave epidemia che priva le persone delle loro percezioni sensoriali si diffonde in tutta Europa.

Girato nel 2011, 9 anni prima della pandemia da Coronavirus, il film ha anticipato in qualche modo le sensazioni che l’umanità si è trovata a vivere poi per davvero.

Perfetta la coppia di protagonisti: Ewan McGregor e Eva Green. Il primo ha raggiunto il successo planetario con il ruolo di Mark Renton in Trainspotting. Poi è stato protagonista di grandi film come Moulin Rouge e Il pescatore di sogni. Eva Green ha debuttato sul grande schermo in The Dreamers di Bernardo Bertolucci. La consacrazione è arrivata con Le crociate – Kingdom of Heaven di Ridley Scott.

La trama del film Perfect Sense

La popolazione mondiale è stata colpita da un’epidemia di origine misteriosa in seguito alla quale le persone hanno gradualmente cominciato a perdere i cinque sensi. Il primo è stato l’olfatto e la situazione comincia a colpire anche gli altri, con la cura che sembra sempre più lontana.

L’epidemiologa Susan, al lavoro su un antidoto, conosce il cuoco Mike e se ne innamora, ma la loro relazione dovrà andare incontro a mille difficoltà. Intanto l’umanità è alle prese con un evento che rischia di metterne in gioco la sopravvivenza.

