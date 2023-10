Su Prime Video c’è un film a metà tra poliziesco e commedia, firmato da uno dei più grandi cineasti americani

Ami le storie potenti tratte da vicende realmente accadute? Su Amazon Prime Video c’è un film a metà tra poliziesco e commedia diretto da uno dei più grandi cineasti americani. Si tratta di BlacKkKlansman, una pellicola che parla di razzismo e discriminazioni facendoti divertire ed emozionare.

Su Prime Video un film a metà tra poliziesco e commedia

BlacKkKlansman è il film del 2018 con cui Spike Lee torna dietro la macchina da presa per continuare la sua battaglia politica contro il razzismo statunitense. È stato vincitore del Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes e dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Nel Colorado degli anni Settanta l’agente di polizia Ron Stallworth (John David Washington) ha l’idea di infiltrarsi nel Ku Klux Klan locale. In quanto afroamericano, però, potrà condurre l’operazione solamente al telefono, mentre per le azioni concrete avrà bisogno di un collega bianco intenzionato a sostituirlo (Adam Driver).

Il film è l’adattamento cinematografico del libro Black Klansman (2014) scritto dall’ex poliziotto Ron Stallworth, che racconta la sua vera storia. Il titolo della pellicola unisce due termini. Black (il modo in cui ci si riferisce alle persone afroamericane negli Stati Uniti) e Klansman (il termine per i componenti del Ku Klux Klan).

Nel cast primeggia John David Washington, nei panni del protagonista del film, il detective Ron Stallworth. Figlio di Denzel, ha interpretato pellicole come Tenet e Malcom & Marie. Insieme a lui Adam Driver, uno degli attori più apprezzati di Hollywood (Storia di un matrimonio, House of Gucci).

La trama del film BlacKkKlansman

Colorado Springs, anni Settanta. Il razzismo è un tema ancora molto caldo quando l’afroamericano Ron Stallworth riesce a farsi assumere nelle forze di polizia come investigatore, assegnato alle indagini sotto copertura. Grazie ad un annuncio di reclutamento sul giornale, Stallworth entra in contatto telefonico con i membri del Ku Klux Klan, e si finge interessato alle loro attività.

Insieme al collega Flip Zimmerman, che lo impersona per incontrare i membri del Ku Klux Klan, e ad un ristretto gruppo di colleghi, Stallworth porta a termine un’indagine dai risvolti clamorosi e destinata a rimanere nascosta per anni.

Guarda il trailer