Su Prime Video c’è un classico di Natale, un capolavoro senza tempo per tutta la famiglia

Il giorno di Santo Stefano, con la famiglia finalmente riunita sul divano, è tradizionalmente la giornata dei film natalizi. State scorrendo tutti i palinsesti tv e non trovate quello che state cercando? Su Amazon Prime Video c’è un classico di Natale, capolavoro senza tempo, una fiaba drammatica e commovente che terrà incollata allo schermo tutta la famiglia. Si tratta de Il piccolo Lord, un tripudio di commozione e buoni sentimenti.

Su Prime Video un classico di Natale, capolavoro senza tempo

Il piccolo Lord, tipica strenna natalizia dei palinsesti italiani, è un film tv degli anni 80 diretto da Jack Gold. Attori protagonisti sono il piccolo Ricky Schroder, sir Alec Guinness, Eric Porter e Colin Blakely. La pellicola è ispirata al romanzo scritto da Frances Hodgson Burnett, da cui furono tratte tre precedenti versioni, nel 1914, nel 1921 e nel 1936.

Il film su Prime Video racconta il commovente incontro tra due personalità molto diverse tra loro. Fine Ottocento. Il piccolo Ceddie Errol (Ricky Schroder), orfano di padre, conduce una vita modesta assieme alla madre (Connie Booth) nella città di New York. Diventerà inaspettatamente l’unico erede delle immense fortune del nonno, il burbero conte di Dorincourt (Alec Guinness), che vive isolato nella gigantesca proprietà della campagna inglese.

La trama del film Il piccolo Lord

Cedric Errol, orfano di padre, vive con la madre negli Stati Uniti quando, da un giorno all’altro, diventa il solo erede di tutte le proprietà e dei beni del nonno Lord Dorincourt, conte di una nobile casata inglese. Casata di cui faceva parte il padre di Ceddie, prima di essere ripudiato a causa del suo matrimonio con un donna di bassa estrazione sociale.

Cedric sarà così costretto a lasciare l’America per trasferirsi in Inghilterra ed essere educato e cresciuto come un Lord inglese. Il nonno, odioso, arrogante e scostante, accoglie Cedric ma rifiuta in tutti i modi di ospitare nel castello anche la madre del ragazzino, che è così costretta ad alloggiare in un’altra abitazione, lontano dal figlio.

La grande bontà del bambino, la tenacia e la pazienza della mamma del piccolo Cedric saranno tali da trasformare il gelido uomo in una persona nuova.

Guarda il trailer