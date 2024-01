Su Prime Video c’è un capolavoro che ha commosso il mondo, uno dei film più belli della storia del cinema

Dopo la notte più effervescente dell’anno hai solo voglia di passare la giornata sdraiato sul divano per guardare un film insieme a tutta la famiglia? Su Amazon Prime Video c’è un vero e proprio capolavoro che ha commosso il mondo, uno dei film più belli della storia del cinema americano. Si tratta di La vita è meravigliosa ed è un cult del periodo natalizio.

Su Prime Video un capolavoro della storia del cinema

La vita è meravigliosa (It’s a Wonderful Life) è un film del 1946 diretto da Frank Capra. Tratto dal racconto The Greatest Gift, scritto nel 1939 da Philip Van Doren Stern, è considerata una delle pellicole più popolari e amate del cinema americano, la cui visione è divenuta tradizionale durante il periodo natalizio.

Sostenuto dalla magistrale interpretazione di James Stewart, il film su Prime Video è davvero una visione imprescindibile per ogni appassionato di cinema. Trentaduesimo film del 3 volte premio Oscar Frank Capra, La vita è meravigliosa racconta la storia di un uomo sull’orlo del fallimento che è deciso a farla finita quando un angelo arriva in suo soccorso e gli mostra quale perdita sarebbe per la società la sua morte.

Classico natalizio e di tutta la storia del cinema, il film è uno dei preferiti dallo stesso Capra. Il regista ha voluto mettere in scena il sogno americano con un’ambientazione natalizia mettendo insieme la valorizzazione dell’individualità e il valore della solidarietà.

La trama del film La vita è meravigliosa

È la vigilia di Natale del 1945 a Bedford Falle e George Bailey, un uomo onesto ma sfortunato, è solo, su un ponte. Dopo aver rinunciato a tutto pur di mandare avanti la sua piccola banca, e dopo aver sempre fatto di tutto per aiutare il prossimo, l’uomo si trova infatti ora di fronte allo spettro del fallimento.

“Sarebbe stato meglio non esser mai nati”, pensa George ma proprio in quell’istante scende giù dal cielo un angelo a mostrargli cosa sarebbe davvero successo se lui non fosse mai nato.

Guarda il trailer