Su Prime Video c’è un bellissimo noir diretto da un visionario regista cult del cinema mondiale

Cerchi un film thriller da vedere stasera che ti faccia esplorare gli angoli più reconditi dell’animo umano? Su Amazon Prime Video c’è un bellissimo noir firmato da un maestro del cinema mondiale. Si intitola La promessa dell’assassino e coniuga una trama avvincente a una accurata introspezione psicologica.

Su Prime Video un noir diretto da un regista cult

La promessa dell’assassino è un film del 2007 diretto dal visionario David Cronenberg. Il regista cult canadese, re del genere body horror, penetra nei gangli della mafia russa a Londra e ne disegna un affresco violento e spietato.

La storia parte dalla vicenda di una prostituta che muore durante il parto. Un’infermiera, interpretata da Naomi Watts, si ritrova a indagare sull’identità della giovane e viene coinvolta in un’operazione della polizia su un grosso giro di prostituzione gestito dalla mafia russa.

Protagonista del film su Prime Video è Viggo Mortensen, che aveva già lavorato con Cronenberg in A History of Violence. L’attore statunitense si è impegnato allo stremo nella preparazione di questa parte, imparando la lingua russa e sottoponendosi ad un duro allenamento. Nel cast anche le star Naomi Watts e Vincent Cassel, in un bellissimo ruolo da villain.

La trama del film La promessa dell’assassino

Il misterioso russo Nikolai Luzhin è l’autista di una delle famiglie esteuropee più famigerate di Londra, che fa parte dell’organizzazione di mafia russa nota come Vory V Zakone. La famiglia è capeggiata da Semyon e le sue fortune sono amministrate dal figlio Kirill, un uomo inquieto e instabile. La vita di Nikolai viene sconvolta quando, il giorno di Natale, incontra per caso Anna Khitrova, un’ostetrica di un ospedale a nord di Londra.

Anna è molto turbata dalla tragica vicenda di una adolescente morta dando alla luce il suo bambino, e intende rintracciare la famiglia d’origine della ragazza. Indagando nel passato della ragazza, Anna scatena involontariamente la furia dei Vory. Nikolai prova, per la prima volta, sentimenti contrastanti ed entra in una spirale di crescente violenza.

