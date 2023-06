Su Prime Video c’è un bellissimo film romantico tratto da un capolavoro della letteratura inglese

Se ami la letteratura inglese e stai cercando un film romantico da guardare stasera, abbiamo il consiglio che fa per te. Su Prime Video c’è Orgoglio e Pregiudizio, ennesima rivisitazione cinematografica del capolavoro di Jane Austen, particolarmente amato dal pubblico. La pellicola, datata 2005, è piaciuta molto ai fan della scrittrice inglese perché estremamente fedele alla storia e all’atmosfera originali.

Su Prime Video un bellissimo adattamento del capolavoro di Jane Austen

Orgoglio e Pregiudizio (Pride and Prejudice) è forse il romanzo austeniano più conosciuto e amato dal grande pubblico. Il motivo è da ricercare anche nei numerosi adattamenti cinematografici, televisivi e teatrali che negli anni si sono succeduti.

Questa versione di Orgoglio e pregiudizio è diretta dal regista britannico Joe Wright (Espiazione) ed è interpretata da Keira Knightley (Sognando Beckham, Pirati dei Caraibi) nella parte della protagonista Elisabeth Bennet. Matthew Macfadyen (Robin Hood, Succession), invece, ha interpretato Fitzwilliam Darcy, personaggio memorabile. Nel cast anche Donald Sutherland nel ruolo del signor Bennet, e Judi Dench in quello di Lady Catherine de Bourgh, zia di Mr. Darcy.

Questo film, disponibile su Prime Video, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quattro candidature agli Oscar.

La trama del film Orgoglio e pregiudizio

Nel­l’In­ghil­ter­ra ru­ra­le di fine Settecento un gio­va­ne e ricco ari­sto­cra­ti­co, Char­les Bin­gley, af­fit­ta la te­nu­ta vi­ci­na a quel­la dei Ben­net, una famiglia che ha diverse fi­glie da ma­ri­ta­re. Una sera, du­ran­te una fe­sta dan­zan­te, Bin­gley fa il suo in­gres­so nel­la sala sca­te­nan­do lo scom­pi­glio fra le fan­ciul­le del pae­se.

Ac­com­pa­gna­to dal­l’al­tez­zo­sa so­rel­la e dal pre­sun­tuo­so si­gnor Dar­cy, Bin­gley si in­na­mo­ra per­du­ta­men­te del­la pri­mo­ge­ni­ta dei Ben­net, la ti­mi­da Jane. Amo­re a pri­ma vi­sta sa­reb­be an­che per Dar­cy e la se­con­do­ge­ni­ta Ben­net, Liz­zie, se non fos­se per il loro temperamento in­do­mi­to e poco in­cli­ne al con­fron­to. I due, per coronare la loro storia d’amore, dovranno sconfiggere l’orgoglio e il pregiudizio.

Guarda il trailer