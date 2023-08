Su Prime Video c’è un action movie mozzafiato e ricco di adrenalina da vedere stasera

Se cerchi un film ricco di azione e adrenalina da vedere stasera, ecco il consiglio che fa per te. Su Amazon Prime Video c’è un action movie recente con un cast di tutto rispetto. Si intitola The Contractor ed è un thriller mozzafiato.

Su Prime Video un action movie mozzafiato

The Contractor è un film del 2022 diretto da Tarik Saleh, regista svedese di origine egiziana (Boy from Heaven). Nel ruolo del protagonista troviamo l’attore californiano Chris Pine. Nel cast anche Kiefer Sutherland, Ben Foster (X-Men – Conflitto Finale) e Gilian Jacobs (Mickey In Love).

La pellicola racconta di un soldato che si sente tradito dall’esercito, dopo averlo congedato involontariamente e avergli tagliato la pensione. Per questo motivo, non trova altra scelta che unirsi a una forza militare privata per sostenere i bisogni della sua famiglia.

“Quella di The Contractor in un certo senso è una storia ingannevole, all’apparenza semplice – ha dichiarato Chris Pine – In superficie sembra un thriller come tanti altri ma, andando in profondità, ci si rende conto che è la storia primordiale di un uomo che affronta le grandi tempeste della vita e cerca di capire come funzionano determinate cose. Non c’è un buono o un cattivo da eliminare, parla di chi siamo come esseri umani”

La trama del film The Contractor

Il sergente delle forze speciali James Harper (Chris Pine) viene congedato e tagliato fuori dalla pensione. Si ritrova pieno di debiti e con una famiglia da mantenere. In difficoltà, decide con il suo migliore amico Mike (Ben Foster) di lavorare per un’organizzazione militare privata, che fa capo a un uomo misterioso, Rusty Jennings (Kiefer Sutherland).

La sua prima missione è quella di controllare uno scienziato che starebbe lavorando allo sviluppo di una potente arma biochimica. Ma quando gli viene chiesto di uccidere lo scienziato, Harper capisce che c’è qualcosa che non torna e decide di scappare. Braccato, dovrà affrontare numerosi pericoli per salvarsi la vita e scoprire la verità.

