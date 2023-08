Su Prime Video c’è la romcom dell’estate, un film patinato e fuori dagli schemi

Se vuoi passare una serata disimpegnata e rilassante e ami i film che sposano leggerezza e tematiche importanti, c’è una novità per te. Su Amazon Prime Video c’è una romcom patinata e fuori dagli schemi. Si tratta di Rosso, bianco & sangue blu, la commedia romantica royal e gay più attesa di quest’estate.

Su Prime Video la romcom dell’estate

Rosso, bianco & sangue blu è una pellicola del 2023 diretta da Matthew Lopez. È tratta dall’omonimo romanzo della giovane scrittrice Casey McQuiston, che con questo debutto letterario ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Il libro, pubblicato in Italia da Mondadori, è uscito negli Stati Uniti, il libro nel 2019 ed è schizzato subito in testa alle classifiche di vendita, diventando un bestseller del New York Times.

Nel cast del film c’è la star di Hollywood Uma Thurman, insieme a Rachel Hilson, Ellie Bamber, Sarah Shahi. I ruoli principali sono interpretati da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine. Protagonista del film è l’amore: la scintilla che scocca tra l’americano Alex, figlio della presidente degli Stati Uniti, e l’inglese Henry, principe ed erede al trono.

La trama del film Rosso, bianco e sangue blu

Alex è il figlio della prima Presidente donna degli Stati Uniti mentre Henry è un principe inglese della Royal Family. I due si sono conosciuti in Australia, durante la Conferenza sul clima di Melbourne, e si sono “odiati” da subito. Quando le loro vite si incrociano di nuovo al ricevimento del matrimonio reale del principe ereditario Phillip, fratello maggiore di Henry, viene chiesto loro di fingersi amici.

Trascorrendo del tempo insieme, tra Londra e la Casa Bianca, e scrivendosi messaggi, Alex e Henry scoprono di avere molto in comune. Quella che è inizialmente una messinscena diventa un’amicizia profonda e infine una vera e propria storia d’amore. Mentre Henry ha sempre saputo di essere gay, per Alex i sentimenti che prova sono una vera e propria svolta. I due rischieranno molto per vivere il loro amore, sfidando la tradizione e l’opinione pubblica.

