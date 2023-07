Su Netflix una miniserie thriller psicologica su delitti da risolvere con l’aiuto della psicanalisi

Ami i gialli e le serie televisive che parlano di personaggi realmente esistiti? Su Netflix c’è una miniserie thriller psicologica molto avvincente. Si intitola Freud ed ha come protagonista un giovane e ambizioso Sigmund Freud.

Su Netflix una miniserie thriller psicologica

Freud è una produzione austriaca-tedesca-ceca ed è ambientata nella Vienna del XIX secolo. Si tratta di un thriller psicanalitico in cui il grande filosofo affronta la risoluzione di omicidi con l’aiuto della mente. Non è una biografia ma il personaggio è una sorta di alter ego di Freud, visto nella sua fase giovanile.

La trama segue il percorso di un giovane dottore, interpretato da Robert Finster, immergendoci nel mondo della psicanalisi con tanta suspence e molto mistero.

La trama della serie tv Freud

Siamo a Vienna nel 1886. Sigmund Freud è un giovane neurologo affascinato dall’ipnosi come terapia, scoperta durante un recente viaggio di studio in Francia nella nota clinica del dott. Jean-Martin Charcot. Ritornato a Vienna, Sigmund inizierà ad applicare l’ipnosi ai casi clinici dell’ospedale psichiatrico in cui lavora, diretto dal severo Theodor Meynert. Le teorie innovative troveranno subito l’opposizione non solo del direttore, ma anche dei colleghi fra i quali Leopold von Schönfeld, pupillo di Meynert.

Dopo una presentazione fallimentare del metodo ipnotico, di fronte agli esponenti di spicco dell’ospedale, Sigmund sarà convinto dall’amico e collega Arthur Schnitzler a partecipare ad una festa organizzata dalla contessa Sophia von Szápáry col pretesto di ampliare la cerchia di conoscenze importanti. Durante la festa, la contessa insieme al marito, Viktor von Szápáry, metterà in scena una seduta spiritica attorno alla figura della medium ungherese Fleur Salomé. Da quel momento, Sigmund si ritroverà catapultato in una spirale di omicidi, complotti, vendette e fatti soprannaturali che dovrà risolvere facendo ricorso alle sue nuove conoscenze e all’aiuto della governante Leonore e del veterano di guerra Alfred Kiss.

