Su Netflix la serie cult anni 2000 che continua ad affascinare mamme e figlie

C’è una serie che a inizio anni 2000 ha tenuto incollate allo schermo milioni di adolescenti e le loro mamme per seguire il rapporto tra Lorelai Gilmore e sua figlia Rory. Una mamma per amica è la serie cult degli anni 2000 che ora è possibile rivedere per intero su Netflix. Sulla piattaforma streaming vi sono tutte le sette stagioni del teen drama americano.

Arrivata in Italia nel 2002 e trasmessa prima da Canale 5 poi da Italia 1, Una mamma per amica ha avuto subito un successo clamoroso diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Le sue peculiarità: dialoghi ironici tra generazioni diverse, atmosfera americana seducente, colonna sonora affascinante, divertimento, lacrime e risate, storie piene di intrecci.

Un successo che non conosce crisi

Gilmore Girls, questo il titolo originale, è composta da sette stagioni, 153 episodi e la miniserie in quattro parti Di nuovo insieme, prodotta da Netflix nel 2016. Un successo che non conosce crisi ancora oggi. Molti sostengono che il motivo sia che il rapporto madre-figlia messo in scena sia molto veritiero, conflittuale e divertente allo stesso tempo.

Merito anche delle due attrici protagoniste Lauren Graham e Alexis Bleden che si cimentano in dialoghi serrati con riferimenti alla cultura pop, alla musica e al cinema. Anche la colonna sonora, vera e propria protagonista della fiction, è una grande artefice della fortuna della serie.

La trama della serie cult Una mamma per amica

La serie segue le vicende quotidiane della giovane madre Lorelai Gilmore e della figlia adolescente Rory. In primo piano il rapporto madre-figlia, che si basa su amicizia e complicità ma che non esclude problemi e incomprensioni tipiche dell’età. Intorno a loro la vita della cittadina di Stars Hollow è ben tratteggiata con diversi personaggi comprimari.

Tra questi spiccano i ricchi genitori di Lorelai, in continuo conflitto con la donna che vuole diventare autonoma da loro. E poi la migliore amica di Rory Lane alle prese con la severa madre, la migliore amica di Lorelai Sookie St. James e le pettegole Patty e Babette. Il tutto condito da amori adolescenziali, amicizie, emozioni e delusioni.

Guarda il trailer