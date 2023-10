Su Netflix è arrivato un mediometraggio molto atteso, che si ispira a una straordinaria storia vera

Ami le storie eccentriche e vuoi vedere un film diretto da un regista di culto? Su Netflix è arrivato un mediometraggio molto atteso presentato in anteprima a Venezia 2023. Si intitola La meravigliosa storia di Henry Sugar e si ispira a una storia vera.

Su Netflix un mediometraggio molto atteso

La meravigliosa storia di Henry Sugar è un film di quaranta minuti di Wes Anderson (Asteroid City). Adattamento dal racconto omonimo di Roald Dahl, è frutto di un progetto che il regista e sceneggiatore statunitense coltivava da molti anni, tratto da una storia vera.

La storia è quella di Henry Sugar, un giocatore d’azzardo pronto a mettersi alla prova e a esercitarsi per sviluppare le abilità di Kuda Bux, un mistico pakistano. Vissuto agli inizi del Novecento, Kuda Bux era capace di vedere senza usare gli occhi e in grado di fare altre prodezze, passato alla storia come mago e illusionista.

La vita straordinaria di Kuda Bux è alla base del racconto La Meravigliosa storia di Henry Sugar che Dahal (autore de La Fabbrica di Cioccolato, Le streghe e Matilde) pubblicò nel 1977. Nel film su Netflix lo scrittore racconta la storia dell’uomo che decise di emulare le abilità del mistico pakistano per arricchirsi al casinò.

Protagonisti sono Benedict Cumberbatch, nei panni di Sugar, e Ralph Fiennes che interpreta Roald Dahl. Nel cast anche Ben Kingsley (nel ruolo del mistico pakistano), Dev Patel, Rupert Friend e Richard Ayoade.

La trama del film La meravigliosa storia di Henry Sugar

Henry Sugar è un uomo molto ricco con la passione per il gioco d’azzardo. Un giorno legge il diario di un medico, scritto anni prima, che descrive il caso straordinario di uno strano paziente indiano, Imdad Khan, in grado di vedere nonostante i suoi occhi siano chiusi o bendati.

L’uomo poi, nel corso degli anni, sviluppa altre capacità e inizia ad esibirsi con successo in un circo itinerante con una performance molto redditizia. Dopo aver letto accuratamente il diario, Henry si convince che, imparando la stessa tecnica, potrebbe usarla per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

