Su Netflix è arrivato un film animato in stop motion avventuroso e pieno di azione

Stai per metterti sul divano dopo le libagioni natalizie? Ecco un consiglio per un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia! Su Netflix è arrivato il sequel di un popolare film animato in stop motion con i maggiori incassi di sempre. Si intitola Galline in fuga: L’alba dei nugget ed è una storia avventurosa piena d’azione.

Su Netflix un film animato avventuroso e pieno di azione

Galline in fuga: L’alba dei nugget è un’esclusiva Netflix realizzata con Aardman Animations, studio di animazione britannico specializzato in classici in claymotion (plastilina in stop motion). Il film è diretto Sam Fell, già regista di ParaNorman, Le avventure del topino Despereaux e Giù per il tubo.

Protagonista del film su Netflix è ancora una volta la gallina Gaia, chiamata a salvare sua figlia dalle mani della diabolica signora Tweedy.

“Abbiamo voluto che il sequel fosse soprattutto un’avventura piena d’azione – ha dichiarato il regista – e ci siamo ispirati a film di rapine come Mission: Impossible e Ocean’s Eleven”

Il cast di voci di Galline in fuga 2 presenta Bella Ramsey (Molly), Zachary Levi (Rocky), Nick Mohammed (Dr. Fry), Thandiwe Newton (Ginger), David Bradley (Fowler), Imelda Staunton (Bunty), Daniel Mays (Fetcher), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Lynn Ferguson (Mac), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle).

La trama del film Galline in fuga: L’alba dei nugget

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino.

Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Guarda il trailer