Se vuoi passare una bella serata davanti allo schermo di casa e ti piacciono le storie di coraggio estremo, in streaming c’è il film che fa per te. Su Netflix è arrivato un biopic ispirato a una incredibile impresa sportiva. Si intitola Nyad – Oltre oceano e si è presto piazzato tra i film più visti sulla piattaforma streaming.

Su Netflix un biopic ispirato a una incredibile impresa sportiva

Nyad – Oltre oceano è un film del 2023 diretto da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. Racconta l’incredibile storia vera dell’atleta Diana Nyad che a 64 anni decide di realizzare il sogno di una vita. Quello di attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida senza gabbia di protezione anti-squalo.

La nuotatrice statunitense affronta un’impresa ritenuta impossibile. Un percorso in acque libere di 103 miglia con mille pericoli in mezzo, non ultimo l’attacco di squali e meduse, oltre al rischio di sottoporre il corpo a uno sforzo eccessivo.

Diana Nyad è interpretata da una straordinaria Annette Bening, affiancata da una altrettanto efficace Jodie Foster nei panni dell’allenatrice e Bonnie Stoll. Il film su Netflix ne ripercorre le gesta, mischiando le scene interpretate dalle due attrici a filmati di repertorio. Ne emerge il ritratto di una donna coraggiosa, che non si è mai arresa.

La trama del film Nyad – Oltre oceano

Incredibile testimonianza della tenacia, dell’amicizia e del trionfo dello spirito umano, il film su Netflix racconta un avvincente capitolo della vita dell’atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent’anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana vuole assolutamente portare a termine l’impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come l’Everest del nuoto.

Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un’elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll e una squadra pronta a dare il meglio.

Guarda il trailer