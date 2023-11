Su Netflix è arrivato un biopic dedicato a un personaggio straordinario ingiustamente dimenticato

Se ami i film a sfondo sociale e stai cercando qualcosa da guardare stasera, c’è una bella novità per te. Su Netflix è arrivato un biopic dedicato ad uno dei più ingiustamente dimenticati attivisti che negli anni Sessanta hanno contribuito a cambiare il volto degli Stati Uniti. Si intitola Rustin e ti sorprenderà.

Su Netflix un biopic dedicato a un attivista straordinario

Rustin è un film del 2023 diretto dal premio DGA e vincitore di cinque Tony George C. Wolfe (Ma Rainey’s Black Bottom). L’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l’autorità senza mai vergognarsi di chi fosse e delle sue convinzioni.

Interpretato dal premio Emmy Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva inedita su questo straordinario personaggio. Insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà.

La storia si concentra infatti sull’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963. Il film Netflix può contare su un cast straordinario che include gli attori Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da’Vine Joy Randolph, Johnny Ramey e Michael Potts, oltre a Jeffrey Wright e Audra McDonald. Contiene inoltre una canzone inedita, Road to Freedom, composta e registrata dall’iconico Lenny Kravitz.

La trama del film Rustin

Protagonista del film è la figura di Bayard Rustin, attivista afroamericano per i diritti civili e omosessuale dichiarato. Per tutta la vita ha dovuto lottare contro le tante forme di discriminazione nei suoi confronti. Nonostante ciò, Rustin ha continuato a lottare e, ispirato da Martin Luther King, decide di partecipare attivamente all’organizzazione della marcia su Washington prevista per il 28 agosto del 1963.

Prima di quel momento, tuttavia, Rustin si troverà a scontrarsi con il razzismo ma anche contro i propri compagni del movimento, i quali preferirebbero tenerlo in ombra.

Guarda il trailer