Ami i film d’azione e stai cercando qualcosa di nuovo da vedere stasera? Su Netflix è arrivato un action thriller intrigante che ti lascerà con il fiato sospeso. Si intitola The Killer ed è tratto da una graphic novel francese di successo.

Su Netflix un action thriller intrigante ed avvincente

The Killer è il nuovo e attesissimo film di David Fincher (Seven e Fight Club), arrivato su Netflix dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un thriller sui generis ispirato alla graphic novel omonima francese del 1998, scritta da Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon.

Con protagonisti i grandissimi Michael Fassbender e Tilda Swinton, la pellicola racconta la storia di un assassino professionista che dovrà affrontare i suoi mandanti e i suoi demoni dopo un incarico finito male. Cadenzata dalle canzoni degli Smiths, il film è l’epopea di un antieroe poco appariscente e dagli occhi di ghiaccio.

La trama del film The Killer

Parigi, è notte. L’assassino, un uomo senza nome e in abiti modesti e anonimi, osserva dal pavimento di un ufficio vuoto, di fronte al lussuoso appartamento del suo obiettivo, con il fucile in mano. Misurato e controllato, compie ogni passo per assicurarsi che il lavoro si svolga in modo impeccabile. Non andrà come previsto.

L’assassino fugge ma i suoi mandanti lo vogliono eliminare. Attaccando la sua casa, disturbando il suo rifugio e, di conseguenza, il suo senso di identità. Il killer intraprenderà così un viaggio attraverso la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti, eliminando chiunque tenti di disturbare di nuovo la sua pace faticosamente conquistata.

Lo scopo è una vendetta ai danni del suo stesso committente, responsabile di aver mandato all’ospedale la sua fidanzata come gesto di ritorsione. In questa escalation, il killer si lascia dietro una scia di sangue e crescono in lui i dubbi sul proprio mestiere.

Guarda il trailer