Su Netflix è arrivata una miniserie crime tratta da uno scandalo che ha sconvolto la Spagna

Stai aspettando di vedere una nuova serie thriller che ti faccia restare incollato al divano sino alla fine? Su Netflix è arrivata una miniserie crime carica di tensione basata su fatti realmente accaduti. Si intitola In fiamme ed è uno dei titoli più attesi dell’autunno 2023.

Su Netflix la miniserie crime sul caso che ha sconvolto la Spagna

In fiamme (Burning Body) è una miniserie composta da 8 episodi di produzione spagnola. Si ispira a un caso di cronaca che nel 2017 sconvolse l’opinione pubblica iberica. Il Crimine della Guardia Urbana portò alla luce scandali sessuali, violenze e inganni tra le fila degli agenti di polizia.

Diretta da Jorge Torregrossa, la serie In fiamme di Netflix ha come protagonista femminile l’attrice Úrsula Corberó, diventata molto popolare in tutto il mondo grazie a un’altra serie televisiva spagnola di Netflix, ossia La casa di carta.

L’attrice dà vita alla protagonista Rosa, affiancata dal personaggio di Albert, interpretato dal collega spagnolo Quim Gutiérrez. Quest’ultimo è stato premiato con un Goya (il più prestigioso riconoscimento del cinema spagnolo) per il film Azuloscurocasinegro. Nel cast anche José Manuel Poga, Isak Férriz e Eva Llorach.

La trama della miniserie In fiamme

La serie prende il via da un caso di cronaca nera datato 2017. È il maggio 2017 quando i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) vengono ritrovati all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona.

La macabra scoperta attira l’attenzione dell’opinione pubblica, soprattutto quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l’ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez).

Per chi volesse ulteriori informazioni sul caso che ha ispirato la serie televisiva di Netflix, c’è un documentario intitolato Il caso Rosa Peral che è disponibile sempre sulla stessa piattaforma di streaming.

