Su Netflix è arrivata una commedia musicale d’animazione che toccherà il cuore di tutta la famiglia

Stai cercando un film per tutta la famiglia da guardare stasera? Su Netflix è arrivata una commedia musicale d’animazione che piacerà a grandi e piccini. Si intitola Leo e propone un viaggio di crescita interiore affascinante ed educativo in grado di toccare il cuore di tutti.

Su Netflix una commedia musicale d’animazione per tutta la famiglia

Leo è un film d’animazione diretto da Robert Marianetti e David Wachtenheim. Una commedia scritta dall’attore comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) e doppiata nella versione italiana da Edoardo Leo. Una storia di formazione con protagonista una lucertola che insegna ai bambini di quinta elementare come affrontare i problemi.

La pellicola assicura grandi risate a tutta la famiglia ma è anche un invito a riflettere sull’idea del rimpianto, sulle pressioni familiari e su altri temi molto sentiti e attuali. E sul fatto come non sia mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita e iniziare a realizzare i propri sogni.

L’attore che presta la sua voce alla lucertola Leo nella versione italiana è Edoardo Leo.

“È stata un’esperienza straordinaria – ha confidato alla stampa l’attore romano – La sfida più grande era trovare la voce di Leo, la sintesi tra quello che ha fatto Adam Sandler (doppiatore della versione originale) e il mio lavoro, e non potevo non farlo… si chiama come me!”

La trama del film Leo

Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr).

Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante.

Guarda il trailer