Su Netflix ci sono 3 film di successo da vedere immediatamente

Se cercate un bel film su Netflix questa settimana, vi consigliamo 3 film di successo da vedere subito. Sulla piattaforma streaming – che propone pellicole nuove ogni mese – abbiamo scelto tre titoli di generi diversi per accontentare tutti i gusti. Scopriamoli insieme.

Storia di un matrimonio

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è un film assolutamente da recuperare se non ancora visto. Protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver, è il racconto commovente sulla fine di un matrimonio e su una famiglia che resta unita.

Charlie e Nicole, lui regista teatrale, lei attrice, sono una coppia che ha sempre avuto una vita piuttosto movimentata, ma il loro amore sembrava destinato a durare per sempre. Ma, dopo aver provato una terapia di coppia, Nicole decide di andarsene portando con sé suo figlio. La coppia cerca di risolvere i problemi senza l’intervento degli avvocati, ma alla fine la realtà li costringe ad affrontare una battaglia legale per la custodia del bambino.

Inizia così una lotta che li metterà a dura prova. La storia di Charlie e Nicole è una storia sulle difficoltà di coppia, ma è anche una storia di amore e di speranza. Un film bellissimo, divertente e straziante allo stesso tempo.

Dolemite Is My Name

Nella Los Angeles degli anni ’70 l’aspirante comico Rudy Ray Moore (Eddy Murphy) fa centro con l’alter ego Dolemite, poi rischia tutto per portarlo al cinema.

Il film è diviso in due parti, nella prima si racconta la nascita del personaggio Dolemite, tra esibizioni nei night-club e pubblicazioni musicali autoprodotte. Nella seconda, il film si concentra sulla realizzazione del film Dolemite e sulle sue difficoltà.

La storia di Rudy Ray Moore, impiegato in un negozio di dischi, è ispirata ad una storia vera. È una storia di determinazione e creatività, un esempio per tutti coloro che lottano per realizzare i propri sogni.

Perfetti sconosciuti

Perfetti sconosciuti è diretto di Paolo Genovese e ha come protagonisti, tra gli altri, Marco Giallini e Kasia Smutniak. Il film è stato un grande successo di critica e commerciale, ha vinto il David di Donatello come miglior film e ha incassato più di 16 milioni di euro in Italia. È stato rifatto in più di 20 paesi. Davvero non si può perdere.

La sintesi della trama è questa: ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Una volta le nostre vite segrete erano rinchiuse al sicuro negli archivi o nei nostri ricordi, oggi sono rinchiuse nelle nostre schede sim. Se quel piccolo pezzo di plastica potesse parlare, cosa direbbe?

