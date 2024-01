Su Netflix c’è uno straordinario musical animato, cupo, commovente e malinconico

In questo inizio di nuovo anno vuoi continuare a commuoverti davanti allo schermo e nello stesso tempo assaporare il film di un grande regista? Su Netflix c’è uno straordinario musical animato in stop motion, cupo e malinconico. Si tratta di Pinocchio di Guillermo del Toro e non riuscirai a trattenere le lacrime.

Su Netflix uno straordinario musical animato

Pinocchio è un film del 2022 in cui il regista premio Oscar Guillermo Del Toro reinterpreta la classica storia del burattino di legno che prende vita. Si tratta del terzo adattamento della storia di Carlo Collodi in pochi anni. Nel 2019 è uscito quello di Matteo Garrone con Roberto Benigni, poi il live action del classico Disney firmato da Robert Zemeckis.

Ma Del Toro è riuscito a realizzare un’opera molto originale. Il film è ambientato nell’Italia fascista, Geppetto crea il burattino per rabbia, mentre è disperato per aver perso il vero figlio, Carlo, ucciso da un bombardamento.

Il cast di voci originali di Pinocchio è composto da grandi star come Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Switon e Christoph Waltz.

Il regista trasforma la fiaba di Collodi in un racconto macabro, anche duro e cupo, una riflessione sulla vita e la morte. Pinocchio è stato premiato come Miglior Film d’Animazione ai Golden Globes 2023.

La trama del film Pinocchio

Ai tempi del fascismo, in un piccolo paese italiano, Geppetto è un falegname che vive con il suo amato figlio Carlo, di dieci anni, dopo che la moglie è morta. Un giorno il piccolo muore a causa di una bomba lanciata da un aereo nemico. Geppetto non sa darsi pace e una sera, disperato e ubriaco, abbatte il pino che lui stesso aveva piantato e con quel legno costruisce un pupazzo di legno. Lo spirito del bosco, che ha ascoltato le invocazioni del padre disperato, dà la vita al pupazzo, chiamato Pinocchio.

Pinocchio ha una personalità esuberante: non ubbidisce, non ama andare a scuola, non rispetta le regole. Il falegname soffre per questa nuova figura che gli causa solo preoccupazioni. Il burattino percepisce il dolore di Geppetto e allora parte alla scoperta del mondo per diventare un figlio migliore.

Guarda il trailer