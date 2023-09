Su Netflix c’è una serie tv su una potente famiglia afroamericana per chi ama gli intrighi e gli scandali familiari

Cerchi una serie tv di alto livello che ha ottenuto grandissimi riscontri a livello internazionale? Su Netflix c’è una serie su una potente famiglia afroamericana per chi ama gli intrighi familiari e le storie che portano alla luce scandali e segreti sotto la facciata perbenista. Si tratta di Greenleaf ed è firmata da Oprah Winfrey.

Su Netflix una serie tv su una potente famiglia afroamericana

Greenleaf è infatti il frutto di un attento lavoro dell’autrice e conduttrice statunitense. Per vedere la luce ha dovuto aspettare che il nuovo canale OWN (Oprah Winfrey Network) si consolidasse. La regina della tv americana si è ritagliata anche un piccolo ruolo all’interno della narrazione, quello di zia Mavis.

Al centro della storia vi è la famiglia del vescovo afroamericano James Greenleaf, leader della chiesa “Calvary” di Memphis. Una vera e propria attività gestita dalla famiglia Greenleaf che, in questo modo, in pratica governa la città. La trama segue i segreti, le ipocrisie e gli intrighi della famiglia.

La serie è composta da cinque stagioni e vanta un cast di tutto rispetto formato soprattutto da attori di origine afroamericana. Tra questi ci sono Keith David, (Platoon, Armageddon e The King), Lynn Whitfield (Nemiche amiche, A time for Dancing), Desiree Ross, Merle Dandridge, Oprah Winfrey, Kimberly “Kim” Hawthorne, Deborah Joy Winans, Tye White.

La trama della serie Greenleaf

Grace Greenleaf è la figlia del vescovo James Greenleaf, dal quale è stata violentemente allontanata per contrasti etici. La donna dovrà però tornare in famiglia in seguito al suicidio della sorella, dopo oltre ben vent’anni di assenza da casa. Ci tornerà con la figlia, Sophie, e dovrà affrontare i demoni del passato.

I rapporti con la famiglia sono particolarmente tesi, anche con la sorella Charity e la cognata Kerissa, mentre il fratello e pastore Jacob tenta di far da tramite tra le due realtà familiari. Le tensioni familiari fanno da sfondo a una serie di temi sensibili tra cui l’uso di droghe, l’alcolismo, il razzismo, l’omosessualità e la violenza.

