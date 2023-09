Su Netflix c’è una serie tv romantica che, tra dramma e sentimento, da anni affascina gli spettatori

Sei pronto per immergerti in una lunga serie che tra dramma e sentimento ti accompagnerà per 52 episodi? Su Netflix c’è una serie tv romantica in grado di mettere a nudo l’animo umano. Si tratta di Virgin River e ti insegnerà a ripartire sempre da te stesso dopo ogni difficoltà.

Su Netflix una serie tv romantica sui segreti dell’animo umano

Virgin River è una serie televisiva statunitense creata da Sue Tenney, che ha debuttato su Netflix il 6 dicembre 2019. La serie è basata sull’omonima saga di romanzi rosa della scrittrice Robyn Carr. Sono da poco arrivati sulla piattaforma di streaming i nuovi episodi dell’attesissima quinta stagione. Per il momento, in realtà, sono solo i primi dieci. Per le ultime due puntate speciali si dovrà invece attendere il 30 novembre.

La serie segue la storia di Melinda Monroe, che va a lavorare come infermiera nella remota città di Virgin River in California, pensando che sarà il posto perfetto per ricominciare da capo e lasciarsi alle spalle i suoi dolorosi ricordi. Ma presto scopre che vivere in quella cittadina non è così semplice come credeva e che deve imparare a guarire se stessa, prima di poter rendere Virgin River la sua casa.

La protagonista è interpretata dall’attrice Alexandra Breckenridge, nota sul piccolo schermo per show come This is Us, The Walking Dead, The Ex List e American Horror Story. Nel cast anche sono Martin Henderson (Grey’s Anatomy), Tim Matheson (Hart od Dixie, West Wing), Annette O’Toole (The Punisher), Daniel Gillies (The Vampire Diaries), Colin Lawrence (Riverdale).

La trama di Virgin River

La quarta stagione della serie si è conclusa diverse questioni aperte. Mel ha scoperto che la bambina che aspetta è di Jack e non del defunto marito Mark. Charmaine ha rivelato loro, invece, che i gemelli che sta aspettando non sono figli di Jack. Brady è stato finalmente scagionato ma è entrata in scena una nuova minaccia. Brie vuole denunciare il suo stupratore Jeb. Ricky parte per l’esercito e Cameron vuole tornare a San Diego. Intanto Mel ha rassegnato le sue dimissioni dalla clinica di Doc per dedicarsi alla sua gravidanza.

