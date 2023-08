Su Netflix c’è una serie tv di successo ad alto tasso di eros, che propone il dilemma tra passione e amore

Cerchi una serie tv intrigante e seducente che riesca a coinvolgerti con le sue atmosfere passionali? Su Netflix c’è una serie di grande successo, ricca di eros e molto popolare. Si tratta di Sex/Life e ripropone l’eterno dilemma tra passione e amore.

Su Netflix una serie tv ad alto tasso di eros

Sex/Life è composta da due stagioni e 14 puntate complessive. Tratta dal romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, è stata scritta da Stacy Rukeyser. Propone un vincente mix di passione, romanticismo e mistero ed è una delle serie più popolari di sempre.

Scegliere la monogamia e puntare sulla sicurezza della famiglia o scegliere la passione e il brivido? Questo il dilemma a cui la serie prova a rispondere alternando presente e passato, tra flashback ad alto tasso hot e momenti idilliaci con la famiglia.

La trama della serie Sex/Life

La fiction Netflix racconta la vita di Billie, moglie e madre che a poco più di 30 anni si ritrova imprigionata in una quotidianità casalinga in cui passione e sesso sono ormai un lontano ricordo. Lasciato il lavoro per accudire i figli e il marito, Billie inizia a riflettere sul passato e a rimpiangere i suoi trascorsi esuberanti. In particolare rimpiange l’ex fidanzato Brad. Con lui ha condiviso notti infuocate, e quando Brad ricompare nella sua vita la situazione degenera.

Billie inizia a rimettere in discussione tutto ciò che ha costruito. Come dice un amico di Billie, “La persona che ti dà sicurezza non può essere la stessa che ti dà il brivido”. E mentre la giovane e insoddisfatta donna va alla ricerca del brivido perduto, il marito Cooper entra in gioco scatenando una reazione a catena.

La protagonista Billie è interpretata da Sarah Shahi, nota per i ruoli nelle serie The L Word e Person of Interest. Il suo amante Brad ha le fattezze dell’attore australiano Adam Demos, famoso per le sue interpretazioni in commedie romantiche di successo. Curiosità: i due colleghi sono diventati una coppia anche nella vita reale.

Guarda il trailer