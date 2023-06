Su Netflix c’è una serie tv dedicata all’amicizia tra due donne, lunga trent’anni

Vuoi vedere su Netflix una bella serie tv che celebra l’amicizia? C’è una fiction, tratta da un romanzo, che narra la storia di due amiche, i loro amori, le loro vicende professionali, le gioie e le gelosie. L’estate in cui imparammo a volare è la serie tv che fa per te.

Una storia d’amicizia lunga trent’anni

Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti belli grazie al legame profondo che le lega dall’adolescenza all’età adulta. Tully Hart è interpretata da Katherine Heigl (adulta), Ali Skovbye (adolescente) e London Robertson (bambina). Kate Mularkey da Sarah Chalke e Roan Curtis (adolescente).

Katherine Heigl ha recitato in Grey’s Anathomy, ma anche in film come Molto incinta e 27 volte in bianco. Sarah Chalke è conosciuta per le sitcom Pappa e ciccia, Scrubs, How I Met Yout Mother.

Ne L’estate in cui imparammo a volare Tully e Kate, migliori amiche dall’adolescenza, dovranno superare molte avversità e la loro amicizia sarà messa a dura prova. Si parte dagli anni Settanta e si arriva ai giorni nostri attraverso tre decenni. La storia si ispira al romanzo Firefly Lane (2008) di Kristin Hannah. La serie di Netflix è composta da diciannove episodi divisi in due stagioni.

La trama della serie tv su Netflix

L’estate in cui imparammo a volare è la storia di Kate e Tully, due ragazzine molto diverse per temperamento e attitudini, che si incontrano negli anni ’70. La loro amicizia resisterà nel corso dell’adolescenza e dell’età adulta, nonostante le enormi differenze di carattere e aspirazioni delle due protagoniste.

La serie inizia con Tully che è una famosa presentatrice televisiva, concentrata sulla carriera, mentre Kate cerca di tornare nel mondo del lavoro dopo il divorzio dal marito. La narrazione si sviluppa su tre linee temporali, dall’incontro di Kate e Tully all’età di 14 anni fino all’età adulta, e pezzo dopo pezzo ricostruisce la loro storia.

